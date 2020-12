Miniatur Wunderland Hamburg

Komische video: vliegtuig in miniatuurpark speelt Jingle Bells

Het Duitse miniatuurpretpark Miniatur Wunderland Hamburg scoort met een komische video op Instagram. Daarin is te zien hoe een miniatuurvliegtuig op ingenieuze wijze het wereldberoemde kerstlied Jingle Bells laat horen. Het filmpje werd in enkele dagen tijd al vele tienduizenden keren bekeken.



Op de linkervleugel van het modelvliegtuig - een Airbus A380 van vliegmaatschappij Thai Airways - is een kerstmannetje geplakt. Die tikt tegen glazen flessen aan die naast de startbaan zijn opgesteld. Dankzij het waterniveau in de flessen en de afstand tussen ertussen, klinkt Jingle Bells wanneer het vliegtuig vertrekt.





ZIE OOK: Grootste miniatuurkermis ter wereld geopend in Duitsland



Medewerkers van Miniatur Wunderland hebben momenteel tijd genoeg voor het opnemen van komische filmpjes. De toeristische attractie is nog zeker tot en met 10 januari 2021 gesloten vanwege de coronamaatregelen in Duitsland.

ZIE OOK: Legoland Scheveningen onthult miniatuurstad met miljoen Lego-steentjes