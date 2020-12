Walibi Belgium

Nieuwe achtbaan Walibi Belgium gaat Kondaa heten: dit is het logo

De spectaculaire nieuwe achtbaan van Walibi Belgium krijgt de naam Kondaa. Dat heeft het Belgische pretpark zojuist officieel bevestigd in een aankondigingsvideo. Daarin zijn rotstekeningen zichtbaar van "een monster, recht uit de kern van de aarde".



"Volgens de legende dook meer dan vijfduizend jaar geleden plots een verschrikkelijk wezen op", zo luidt het verhaal achter de attractie. Het monster zou terreur zaaien "onder de inheemse stammen". "Is hij terug?"





De naam zong al een tijdje rond nadat bleek dat de term in een rots bij de achtbaan is gekerfd. Nu volgt de bevestiging van het park in Waver. De mega coaster van de gerenommeerde fabrikant Intamin opent in het voorjaar van 2021. Vorige week vonden de eerste testritten plaats.



Goliath

Met een hoogte van 50 meter en een topsnelheid van zo'n 113 kilometer per uur is Kondaa de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. Daarmee wordt rollercoaster Goliath in zusterpark Walibi Holland na achttien jaar van de troon gestoten.

