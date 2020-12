Majaland Warsaw

Bouw van tweede Plopsa-pretpark in Polen officieel gestart

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof heeft vanmiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van Majaland Warsaw: het tweede Plopsa-pretpark in Polen. Samen met Martijn van Rheenen van de Nederlandse investeerder Momentum Capital plaatste hij symbolisch de eerste steen.



Twee jaar geleden opende net over de grens bij Berlijn al Majaland Kownaty. Dat project is een succes. Nu de Poolse bevolking het pretparkconcept in de armen lijkt te sluiten, durven de Plopsa Group en Momentum het aan om een tweede park uit de grond te stampen in de buurt van de Poolse hoofdstad.





Het gaat om een investering van 30 miljoen euro. Majaland Warsaw komt te liggen bij een groot winkelcentrum. De grond werd aangekocht van vastgoedbedrijf Ceetrus, eigenaar van supermarktketen Auchan. "De samenwerking zorgt voor een geweldige kans om shopping en entertainment te combineren", aldus Momentum-oprichter Van Rheenen.



Grote uitdaging

Hij noemt Polen "een land waar dergelijke parken zeldzaam, maar zeer gewild zijn". Plopsa-baas Van den Kerkhof: "De bouw van het eerste park was een grote uitdaging omdat we iets unieks en vernieuwends in Polen deden. Ondertussen hebben we veel geleerd."



De directeur onthult dat het park in het teken komt te staan van Studio 100-figuren Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi en Super Wings. Majaland Warsaw moet in het voorjaar van 2022 opengaan.

