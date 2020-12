Phantasialand

Columnist beschuldigt Phantasialand van racisme: 'Kolonialistische stereotypen zover het oog reikt'

Het Duitse pretpark Phantasialand maakt zich schuldig aan racistische stereotypen en kolonialistische propaganda. Dat schrijft journalist Till Böttcher van het Duitse lifestylemagazine NOIZZ.de in een meedogenloze column. Hij beweert dat het attractiepark zich voor het themagebied Deep in Africa heeft laten inspireren door kolonisatie, slavernij en racisme.



"Phantasialand is één van de grootste pretparken in Duitsland en het meest racistische", zo begint het betoog. Böttcher beschrijft het Afrikaanse gedeelte, waar achtbaan Black Mamba en Hotel Matamba liggen, als een plek met "kolonialistische stereotypen zover het oog reikt". Dat begint al bij de naam.





"Er is een reden waarom mensen tegenwoordig niet meer spreken over een Aziatisch of Afrikaanse stijl: omdat het niet bestaat", aldus de journalist. "Afrika is een continent met 55 verschillende landen en nationaliteiten, die allemaal totaal verschillend zijn. In Phantasialand wordt het hele werelddeel over één kam geschoren."



Bedienen

Böttcher verbaast zich ook over het feit dat er nagenoeg alleen zwarte mensen werken in het Afrikaanse parkdeel. Hij beeldt zich in hoe families dat ervaren. "Kijk mam, een echte zwarte kerel! Ja lieverd, net als in Afrika. En kijk eens hoe grappig ze drummen en dansen! Want dat is wat ze doen in Phantasialand. Tenminste, als ze niet achter de bar staan in kleding met een dierenprint om de blanke bezoekers te bedienen."



Zwarte mensen maken op die manier onderdeel uit van de attractie, schrijft de columnist. Hij vergelijkt het met een dierentuin. "Links zien we de luipaarden, rechts de zwarten", zegt hij cynisch. Böttcher verwijst naar een promotievideo van Deep in Africa, waar alleen blanke bezoekers in voorkomen. "De doelgroep is kennelijk uitsluitend blank. Wat zou de gedachte daarachter zijn? Wat moeten zwarte toeristen in een Afrikaans hotel, dat voelt toch niet als een uitje?"



Houten speren

Schrijver Böttcher claimt dat Deep in Africa in het vervolg beter Deep in Racist Stereotypes genoemd kan worden. "Men schetst het beeld van een primitieve Afrikaan die in lompe lemen hutten woont, in zijn vrije tijd trommelt, danst en zingt en maskers maakt met overdreven dikke lippen, of jaagt met houten speren."



Phantasialand zou eigenlijk ook een Joods gebied moeten maken met bijbehorende stereotyperingen, beschrijft de journalist sarcastisch. "Waarin gierige mensen met enorme neuzen het geld uit de zakken van de bezoekers proberen te vissen. Inclusief een achtbaan die extra geld kost. Blader voor meer van dit soort geweldige ideeën door de geschiedenisboeken over het Derde Rijk."



Echt bestaan

Böttcher benadrukt dat het uitbeelden van een cultuur uit Afrika niet per se racistisch is. "Ja, wellicht dat de afgebeelde culturele fragmenten op de één of andere manier echt bestaan hebben in delen van Afrikaanse landen. Maar dat zou dan op die manier gecommuniceerd moeten worden." Geen Deep in Africa dus, maar History of Kenya.



Liever zou de columnist echter helemaal geen Afrikaans themagebied zien in een Duits pretpark. Hij noemt het oneerlijk als blanken "de cultuur van zwarte volkeren kunnen ervaren zonder te leren over racisme, terwijl institutioneel racisme nog steeds bestaat in onze samenleving". "Alleen dat is al culturele toe-eigening. Laten we het voorlopig houden bij musea, reizen en geschiedenisboeken."



Lockdown

De journalist eindigt zijn betoog met een oproep aan Phantasialand. "Neem een expert aan op het gebied van racisme, culturele toe-eigening en etnologie en ontwerp deze hoek van het park helemaal opnieuw. Tijdens de huidige lockdown is daar voldoende tijd voor..." Het attractiepark heeft nog niet publiekelijk op de column gereageerd.

