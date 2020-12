Wunderland Kalkar

Foto's: dit kun je verwachten van de drive-in-kerstmarkt in Wunderland Kalkar

Wie behoefte heeft aan een beetje kerstsfeer in coronatijd, kan de komende weken terecht in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar. Daar is tot en met 3 januari een drive-in-kerstmarkt te vinden: de Winter Wunderland Drive-In. Bezoekers beleven de markt vanuit hun auto.



Officieel moeten attractieparken in Duitsland zeker tot 11 januari gesloten blijven. Door bezoekers niet te laten uitstappen, wordt dat verbod omzeild. De kerstmarkt is om die reden ook een geschikt uitje voor Nederlanders.





ZIE OOK: Geen kerstvakantie in Duitse pretparken: lockdown verlengd tot 11 januari



"Sommige reizigers hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland", valt te lezen op de website van de overheid. "Bijvoorbeeld als u met de auto rijdt en niet uitstapt in een gebied waar thuisquarantaine geldt."



Circustent

Automobilisten rijden stapvoets langs kerstscènes, verlichte attracties en entertainmentacts van Circus Maximum. Op de achtergrond klinken kerstdeuntjes. De 2,5 kilometer lange route gaat ook dwars door een circustent en een grote hal met kerstdecoraties en een sneeuwmachine. Verder krijgen bezoekers de kans om vanuit hun wagen winterpenen te voeren aan kamelen.



Bij kraampjes langs de route worden bijvoorbeeld stamppotten, snoepgoed en glühwein verkocht. De rit eindigt met een speciale foodstraat met onder meer hamburgers, vis, yoghurtijs, kaas, gebakken champignons en likeur. Daarvoor werkt Wunderland Kalkar samen met voornamelijk Nederlandse horecaondernemers. Na afloop ontvangen gasten een goodiebag.



Uitverkocht

Het coronaproof kerstevenement zou eigenlijk alleen plaatsvinden van woensdag tot en met zondag, maar wegens succes heeft het attractiepark meer dagen toegevoegd. De kerstmarkt is nu geopend op bijna alle dagen tot en met zondag 3 januari. Tickets kunnen alleen online besteld worden, voor een specifiek tijdslot tussen 16.30 en 21.00 uur. Veel data zijn al uitverkocht.





























































































ZIE OOK: Coronaproof kerstuitje: Duits pretpark organiseert drive-in-kerstmarkt