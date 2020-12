Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland Scheveningen onthult miniatuurstad met miljoen Lego-steentjes

Eén van de belangrijkste onderdelen van het overdekte pretpark Legoland Discovery Centre Scheveningen wordt de miniatuurstad Miniland. Daarin staan iconische bouwwerken uit Den Haag en Scheveningen in de vorm van Lego-modellen. Een nieuwe YouTube-video toont hoe het pretpark én de Lego-constructies gebouwd zijn.



Er waren meer dan één miljoen Lego-steentjes en zo'n 2500 Lego-figuren voor nodig. Voorbeelden van herkenbare creaties in Miniland zijn het Kurhaus, het Vredespaleis, het Mauritshuis, het Binnenhof, het Cars Jeans Stadion van voetbalclub ADO Den Haag en de Scheveningse Pier - met reuzenrad én een kleine versie van Legoland.





Miniland werd vandaag officieel geopend door de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Het grote publiek moet nog even geduld hebben. De openingsdatum van Legoland Discovery Centre Scheveningen is namelijk nog niet bekend.



Kaartverkoop

Eigenlijk had de toeristische attractie in 2019 af moeten zijn. Toen dat niet werd gehaald, sprak men over een opening in het voorjaar van 2020. Vanwege de coronacrisis ging ook dat niet door. Nu is de hoop gevestigd op het voorjaar van 2021. De kaartverkoop gaat van start op maandag 14 december.

