Nigloland

Frans attractiepark komt met 28 meter hoge waterachtbaan

Het Franse attractiepark Nigloland opent in het voorjaar van 2021 een nieuwe waterachtbaan van 28 meter hoog: Krampus Expédition. De water coaster van de Duitse firma Mack Rides wordt "uniek in Frankrijk", belooft het park. Het achtergrondverhaal gaat over de Krampus, een beestachtig mythisch wezen.



"We laten een vergeten legende uit de Alpen herleven", meldt Nigloland in een persbericht. "Bezoekers gaan als ontdekkingsreizigers in de bergen op zoek naar de Krampus. Ze moeten woeste wateren trotseren om toegang te krijgen tot de grot waar dit mysterieuze beest zich schuilhoudt."





Krampus Expédition komt in het Zwitserse themagebied te liggen, in de buurt van achtbaan Alpina Blitz uit 2014. Met een investering van 12 miljoen euro is het volgens parkdirecteur Rodolphe Gélis de grootste en duurste attractie die Nigloland ooit gebouwd heeft.



Transformeren

"Het is ons meest ambitieuze project tot nu toe", zegt hij. "De bezoekers worden ondergedompeld in een verhaal, vanaf de wachtrij tot de uitgang. Zo transformeren we Nigloland van een pretpark tot een echt themapark." Voor het project ontvangt men financiële steun van de Franse regio Grand Est.



De 600 meter lange baan, vergelijkbaar met waterachtbaan Poseidon in het Duitse Europa-Park, staat al overeind. Naar verwachting vinden half februari de eerste testritten plaats. Andere water coasters van Mack Rides in Europa staan in Portugal (Aquashow Park) en Denemarken (Djurs Sommerland).









