Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Jaarwisseling op grote hoogte: aftelmoment in reuzenrad Slagharen

Verblijfsgasten van Attractiepark Slagharen kunnen het nieuwe jaar op een bijzondere plek inluiden. Wie oud en nieuw viert in het Overijsselse pretpark, krijgt de kans om even voor middernacht in het tientallen meters hoge reuzenrad Big Wheel te stappen. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Slagharen selecteert enkele gezelschappen die in de nacht van 31 december op 1 januari een rondje mogen maken in het rad. Het aftelmoment beleven ze vervolgens op zo'n 45 meter hoogte. Wie kans wil maken, boekt een verblijf inclusief een driegangenmenu. Het eten wordt bezorgd bij het vakantiehuisje.





Waarschijnlijk zal er vanuit het reuzenrad nauwelijks vuurwerk te zien zijn. Vanwege corona geldt er tijdens de jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod. Voor dagbezoekers is Slagharen op donderdag 31 december geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

