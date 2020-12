Koninklijke Burgers' Zoo

Nieuwe website voor Burgers' Zoo: 'Mensen inspireren met schoonheid van de natuur'

De website van Burgers' Zoo is in een nieuw jasje gestoken. Het was om meerdere redenen hoog tijd voor een nieuw ontwerp, vertelt marketingmanager Tim Lammers aan Looopings. "We vonden dat de laadtijd te lang was en we vonden de site niet mobielvriendelijk genoeg", zegt hij.



Maar bovenal wilde de Arnhemse dierentuin dat het "onderscheidend vermogen" van het park beter naar voren zou komen. "Daarom heeft het verhaal achter onze belevingen, onze ecosystemen en onze stichting nu een betere positie."





Verder biedt de nieuwe site meer mogelijkheden voor persoonlijke één-op-één-communicatie. "Dankzij nieuwe toepassingen die we achter de schermen hebben ontwikkeld", legt Lammers uit.



Jonge dieren

"Een dagbezoeker zoekt meer naar basale info, een abonnementhouder kent die informatie al en wil juist meer lezen over toevoegingen, jonge dieren en evenementen." Het park werkte voor het project samen met internetbureau Infocaster uit Arnhem.



Het nieuwe ontwerp is een stuk overzichtelijker dan voorheen. De homepage bestaat nu uit een grote doorlopende video met daaronder de openingstijden van Burgers' Zoo en het weerbericht. Verder is er aandacht voor het laatste nieuws en de zeven verschillende ecodisplays in het dierenpark. Lammers: "We willen mensen inspireren met de schoonheid van de natuur."





