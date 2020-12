Zoo Barcelona

Vier leeuwen in Spaanse dierentuin besmet met corona

In een Spaanse dierentuin zijn vier leeuwen besmet geraakt met COVID-19. Verzorgers van Zoo Barcelona besloten de roofdieren te testen omdat ze milde symptomen van het coronavirus vertoonden.



Het gaat om de 16-jarige vrouwtjes Zala, Nima en Run Run en het 4-jarige mannetje Kiumbe. De leeuwen zijn gewend aan het personeel en konden daarom op dezelfde manier worden getest als mensen.





Zoo Barcelona onderzoekt hoe de leeuwen het virus hebben opgelopen. Twee medewerkers van de dierentuin zijn ook geĆÆnfecteerd, maar het is nog niet duidelijk of zij de beesten hebben aangestoken.



New York

Het is voor zover bekend de tweede keer dat grote katachtigen besmet raken met corona. In april liepen vier tijgers en drie leeuwen het virus op in de Bronx Zoo in New York. Die zijn inmiddels allemaal hersteld. De dierenartsen van Zoo Barcelona hebben hun Amerikaanse collega's om advies gevraagd voor de behandeling.



De leeuwen in Zoo Barcelona hebben geen contact gehad met andere beesten. De dierentuin is momenteel gewoon geopend.

