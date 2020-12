Efteling

Efteling gaat door met bedrijfsevenementen ondanks uitspraken Rutte

De Efteling is van plan om gewoon door te gaan met het faciliteren van bedrijfsevenementen, ondanks uitspraken van premier Mark Rutte. Die noemde dergelijke bijeenkomsten in het attractiepark dinsdagavond "erg onverstandig". Volgens de Efteling verschilt een dag waarop het park wordt afgehuurd door een bedrijf echter nauwelijks van een reguliere openstelling.



"Het gaat om bedrijven die korting geven aan hun klanten of leden om de Efteling te bezoeken", reageert een woordvoerder. "Deze gasten worden uitgenodigd door een bedrijf, maar hebben een regulier parkbezoek op eigen gelegenheid, met eigen gezin."





Normaal gesproken worden tijdens bedrijfsevenementen verschillende bandjes en andere acts ingezet. Die zullen voorlopig ontbreken. De Efteling heeft besloten om nagenoeg al het entertainment te schrappen. Dat moet de doorstroming bevorderen en groepsvorming tegengaan.



Geen personeelsfeest

Een woordvoerder van de gemeente Loon op Zand denkt ook dat de bedrijfsdagen gewoon kunnen doorgaan. "Kaartjes worden door een andere partij verstrekt, maar van een echt evenement is geen sprake", vertelt de voorlichter aan Looopings. "Het is geen personeelsfeest, of iets dergelijks."



De gemeentewoordvoerder merkt wel dat dergelijke dagen met goedkope tickets vaak zorgen voor "een ander publiek" in de Efteling. Soms zijn dat mensen die minder op hebben met de coronaregels. "Dan zie je dat de coronavermoeidheid begint toe te slaan en dan moet de Efteling daar weer adequaat op inspelen. De ene keer lukt dat iets beter dan de andere keer."



Unox

De afgelopen weken vonden speciale dagen plaats voor ANWB-leden en klanten van Essent. Aanstaande zondag staat er opnieuw een Essent-dag op de planning. Op zaterdag 23 en zondag 24 januari 2021 wil de Efteling exclusief opengaan voor Sligro-klanten. Een speciale Unox-dag op 17 januari wordt wel geschrapt. Unox vindt dat er "te veel onzekerheid" is over de coronamaatregelen.



Op de officiƫle Efteling-site werden deze dagen tot afgelopen week nog omschreven als "grootschalige bedrijfsevenementen". Die beschrijving is nu verwijderd.





