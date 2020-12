Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen bezorgt kerstdiners in vakantiehuisjes

Attractiepark Slagharen zorgt ervoor dat verblijfsgasten deze winter gewoon een kerstdiner voorgeschoteld krijgen, ondanks dat restaurants voorlopig gesloten zijn. Het Overijsselse pretpark biedt verschillende opties aan voor een diner ín een vakantiehuisje. Gasten kunnen kiezen uit een borrelpakket, een gourmetpakket en een keuzemenu met drie gangen.



Bij het keuzemenu zijn er drie verschillende voorgerechten mogelijk: rundercarpaccio, een garnalencocktail en een ragoutpasteitje. Een hoofdgerecht bestaat uit gekruide krieltjes, groene asperges en stoofpeertjes, aangevuld met gebraden kalkoenrollade, gestoofde kabeljauw en zalmfilet of vegetarische spiesjes.





ZIE OOK: Foto's: Attractiepark Slagharen in winterse sferen



Daarna volgt een dessert met onder andere chocolade en een taartje. Kinderen starten hun diner met tomatensoep, waarna ze kunnen kiezen uit poffertjes en pasta bolognese. "Met dit nieuwe feestelijke aanbod deinen we als team mee met de ontwikkelingen", legt een woordvoerster uit.



Ontbijtjes

Slagharen begon in juni met het bezorgen van ontbijtpakketten bij de huisjes. In september volgde het gourmetarrangement. Speciaal voor de feestdagen kwam daar het uitgebreide keuzemenu bij. "Het stemt ons zeer positief en ook van onze gasten ontvangen we fijne reacties", aldus de voorlichtster.



Attractiepark Slagharen is nog tot en met zondag 3 januari 2021 geopend in de weekenden en tijdens de volledige kerstvakantie, voor zowel dagbezoekers als vakantiegasten.

ZIE OOK: Efteling annuleert oud-en-nieuwfeest