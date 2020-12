Tivoli Gardens

Deens attractiepark Tivoli ontkomt niet aan coronasluiting

Attractiepark Tivoli Gardens in de Deense hoofdstad Kopenhagen gaat per direct dicht. Terwijl steeds meer Europese pretparken de afgelopen maanden moesten sluiten vanwege de tweede coronagolf, kon Tivoli aanvankelijk gewoon bezoekers blijven ontvangen. Nu worden de poorten alsnog gesloten.



Dat heeft de directie vandaag bekendgemaakt. Aanleiding is het aanscherpen van de coronamaatregelen door de Deense regering. "De boodschap van de overheid is duidelijk en ondubbelzinnig: we moeten zo min mogelijk samenkomen totdat de besmettingscijfers onder controle zijn", meldt Tivoli in een verklaring.





ZIE OOK: Veel kritiek op grote drukte in Deens pretpark Tivoli Gardens



Er zat niets anders op dan het park volledig te sluiten. Directrice Susanne Mørch Koch zegt de autoriteiten dankbaar te zijn dat Tivoli toegankelijk mocht blijven tijdens de zomermaanden, de halloweenperiode en een deel van het kerstseizoen. "We hebben laten zien dat we zelfs in zeer moeilijke omstandigheden een plek voor ontspanning kunnen zijn voor de Denen, midden in Kopenhagen."



Pasen

Verder bedankt ze het personeel voor hun inzet. De directrice focust nu op de seizoensopening in maart 2021. "We hopen op betere tijden en we gaan voor een knaller van een opening met Pasen. Hopelijk worden de omstandigheden iets normaler dan in 2020."

ZIE OOK: PortAventura geeft de hoop op: heropening uitgesteld tot eind maart