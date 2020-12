Nieuws

Sluiting pretparken en dierentuinen had zin, zegt premier Mark Rutte

Dat de Nederlandse pretparken en dierentuinen in november twee weken gesloten waren, heeft wel degelijk zin gehad. Dat vertelde minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie. Volgens hem helpt het sluiten van dergelijke dagattracties altijd in de strijd tegen het coronavirus.



"Is nou eigenlijk duidelijk wat die maatregelen hebben gedaan?", wilde een journalist van De Telegraaf weten. "Ja, die hebben wel enig effect gehad, als je naar de cijfers kijkt", gaf Rutte vervolgens aan.





Maar weten de ondernemers in de recreatiebranche eigenlijk wel waarom ze dicht moesten? Premier Rutte: "Omdat het een effect heeft. Uiteindelijk is het virus niet vreselijk ingewikkeld. Het wil overspringen, dus als je het aantal contactmomenten vermindert, dan springt het minder snel over."



Minder risico

Als we met zijn allen niet naar pretparken, dierentuinen en musea gaan, daalt het aantal nieuwe besmettingen dus. "Dan gaan er minder mensen op pad, dan zijn er minder mensen die elkaar daar tegenkomen. Er is dan minder risico dat iemand uit de groep van toen nog meer dan honderdduizend besmette personen opbotst tegen iemand en dat virus overdraagt. Die kans wordt kleiner."



Rutte spreekt daarmee directeur Kees Klesman van branchevereniging Club van Elf direct tegen. Die noemde de sluiting eerder een "symboolmaatregel" in gesprek met omroep WNL. Volgens Klesman zou de verplichte sluiting níet bijdragen aan de daling van het reproductiegetal.

