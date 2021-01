Efteling

Entreeprijs Efteling voor het eerst in 23 jaar niet verhoogd

De entreeprijs van de Efteling gaat in 2021 niet omhoog. Dat is bijzonder, want de afgelopen 23 jaar heeft het Kaatsheuvelse sprookjespark de toegangsprijs jaarlijks iets verhoogd. Hoewel de Efteling door de coronacrisis kampt met financiële problemen, heeft men besloten de kassaprijs dit jaar gelijk te houden.



Sinds vorig jaar werkt de Efteling met variabele entreeprijzen op basis van de verwachte drukte. Er werden vier verschillende categorieën geïntroduceerd: Fakir (38 euro), Elf (41 euro), Draak (43 euro) en Reus (45 euro). Wie online tickets bestelt, krijgt altijd 2 euro korting.





ZIE OOK: Efteling introduceert nieuwe ticketvarianten: entreeprijs verschilt per dag



Die tarieven blijven in 2021 ongewijzigd, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. De laatste keer dat de kassaprijs van de Efteling niet steeg, was in 1998. Toen kostte een kaartje nog 35 gulden, omgerekend 15,88 euro. Eerder werd al bekend dat ook de prijs van abonnementen dit jaar niet aangepast wordt.



Zeer ernstig

"Natuurlijk hadden we er een paar euro bovenop kunnen doen, maar dat doen we niet", aldus algemeen directeur Fons Jurgens. "Veel abonnementhouders zijn ons het afgelopen jaar trouw gebleven. Daar zijn we blij mee. Daarom houden we de tarieven van alle abonnementsvormen gelijk aan 2020."



De Efteling is het jaar financieel slecht begonnen: het park blijft zeker tot en met 19 januari gesloten vanwege het coronavirus. Vanwege alle coronamaatregelen en de bijbehorende gevolgen noemt de directie de financiële situatie inmiddels 'zeer ernstig'.

ZIE OOK: Geen prijsverhoging Efteling-abonnementen ondanks financiële problemen