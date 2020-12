Efteling

Mark Rutte noemt bedrijfsevenementen in de Efteling 'echt onverstandig'

Minister-president Mark Rutte is niet te spreken over bedrijfsevenementen in de Efteling. Het attractiepark wordt op weekenddagen regelmatig afgehuurd door bedrijven, die vele duizenden entreekaartjes doorverkopen aan hun klanten. Dat zorgt steevast voor een hoop drukte. De premier zegt er niet blij mee te zijn.



"We hebben gezien dat bijvoorbeeld de Efteling is afgehuurd, nog niet zo lang geleden", zo vertelde een journalist van NU.nl aan Rutte tijdens de persconferentie van dinsdagavond. "Is het verstandig als bedrijven dat gaan doen, is het toegestaan?", wilde hij weten.





De reactie van Rutte: "Ik wist dat niet, maar ik hoorde dat. En dat is echt onverstandig." Niet slim dus, om bedrijven de Efteling te laten afhuren? "Nee, natuurlijk niet. Het is ook niet toegestaan. Alleen als het noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, mag je onder allerlei strikte voorwaarden iets organiseren."



Essent

Ondanks het commentaar van Rutte hebben de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeente Loon op Zand de bedrijfsevenementen in de Efteling de afgelopen weken gewoon laten doorgaan. Zo stond op zaterdag 28 november de zogeheten Essent Thuisvoordeeldag op het programma.



Op zaterdag 21 november, zaterdag 5 en zondag 6 december vonden de ANWB-ledendagen plaats in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Voor aanstaande zondag 13 december is er opnieuw een Essent-dag gepland.



Kerstperiode

In november moest de Efteling nog veertien dagen gesloten blijven vanwege de tweede coronagolf. Alle pretparken, dierentuinen, bioscopen, musea en zwembaden gingen toen noodgedwongen dicht. Op dit moment laten de coronacijfers opnieuw een stijgende trend zien. Het kabinet overweegt daarom om voor de kerstperiode extra maatregelen te nemen.

