Efteling

Meidengroep OG3NE geeft drie optredens in de Efteling

Meidengroep OG3NE geeft binnenkort drie concerten in de Winter Efteling. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek toegelaten worden. De optredens worden wel live uitgezonden op internet. Het bekijken van één livestream kost 12,50 euro. Wie alle drie de kerstconcerten wil zien, is 27,50 euro kwijt.



OG3NE spreek over "drie compleet verschillende concerten van zeventig minuten", die plaatsvinden op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december om 20.15 uur. Men belooft "iedere avond andere liedjes vanuit een andere setting". De Efteling sluit vrijdag om 18.00 uur en op zaterdag en zondag om 20.00 uur.





ZIE OOK: Efteling stopt per direct met muzikaal entertainment na ophef over feestvideo



Het initiatief wordt A Magical Christmas Streaming Concerts genoemd. De online kaartverkoop is vandaag gestart via ticketpoint.nl. OG3NE zou eigenlijk fysieke kerstconcerten geven in Maastricht, maar die moesten door corona geannuleerd worden.



Kersthits

"We zijn direct naar oplossingen gaan zoeken, hoe kunnen we kerst wél vieren met onze fans?", laat het drietal weten. Zo kwamen de dames uit bij de Efteling. Naast hun eigen kerstnummers brengen ze de grootste kersthits uit het heden en verleden ten gehore.

ZIE OOK: Walibi viert alsnog Halloween op 31 oktober: liveshow met Eddie de Clown