Efteling

Efteling presenteert plannen voor nieuwe bakkerij bij Max & Moritz

Bij familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling komt volgend jaar een nieuwe horecalocatie te liggen. Tegenover het bestaande snackrestaurant Frau Boltes Küche wordt een ambachtelijke bakkerij gebouwd, in dezelfde Duitse stijl. Die gaat Bäckerei Krümel heten.



De opening vindt eind 2021 plaats. Het assortiment bestaat uit "vers afgebakken producten uit de oven, zoals plaatgebak, vloerbrood en broodpizza's in combinatie met goede koffies en verse sappen", laat de Efteling weten. Binnen worden 125 zitplaatsen gerealiseerd, buiten op het plein nog eens vijftig.





Commercieel en creatief directeur Koen Sanders verwacht veel van Bäckerei Krümel. "Met deze aantrekkelijke horecalocatie zorgen we voor een betere spreiding van bezoekers over het park, genereren we extra inkomsten en we laten het beter aansluiten op de wensen van de gast", vertelt hij.



Diner

Efteling-bezoekers zien straks de hele dag bakkers aan het werk. Zij bereiden producten voor ontbijt, lunch en diner. "De bakkerij maakt de beleving op het plein mooi rond", zegt Sanders. De Efteling belooft dat het 3 miljoen euro kostende horecapunt duurzaam gebouwd wordt.



Jeroen Verheij is verantwoordelijk voor het ontwerp. Het verhaal van Max & Moritz, over twee broers die hun dorp op stelten zetten, komt straks ook terug in en rond de bakkerij. "Wie goed oplet, ziet sporen van de streken van de kwajongens", aldus de directeur.



Broodmannetjes

De broertjes proberen koekjes te stelen, net als in het gelijknamige Duitse beeldverhaal van Wilhelm Busch uit 1865. "Dan lijkt hun lot bezegeld: de boze bakker stopt hen als broodmannetjes in de oven", meldt de Efteling. De streek zal goed aflopen, als blijkt dat de jongens zich een weg naar buiten kunnen knagen.



Over de komst van een bakkerij bij Max & Moritz werd een jaar geleden al gesproken. Het park wilde de plannen nooit officieel bevestigen.













