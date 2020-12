Nieuws

Rampjaar voor Walibi-eigenaar: ruim 104 miljoen euro verlies

Compagnie des Alpes, de eigenaar van pretparken als Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix, kijkt vanwege de coronacrisis terug op een rampseizoen. De firma noteerde in het boekjaar 2019-2020 een nettoverlies van 104,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het Franse bedrijf.



Een jaar eerder was er nog sprake van een nettowinst van 62,2 miljoen euro. Het boekjaar van Compagnie des Alpes loopt tot en met september, dus de dramatische halloweenperiode van 2020 is nog niet meegenomen in de cijfers. De Halloween Fright Nights in Walibi Holland werden in oktober al na twee dagen stopgezet. Walibi Belgium vierde helemaal geen Halloween.





ZIE OOK: Directrice Walibi Holland blijft optimistisch na 'heftigste seizoen ooit'



De bezoekersaantallen van de pretparken daalden over de gehele periode - inclusief coronasluitingen - met 44,5 procent. In het laatste kwartaal van het boekjaar - juli, augustus en september 2020 - bedroeg de daling 37,3 procent ten opzichte van 2019.



Afschrijvingen

Tegelijkertijd stegen de uitgaven per bezoeker met ruim 5 procent. De operationele kasstroom van de attractieparken bedroeg 1,2 miljoen euro ten opzichte van 97 miljoen euro een jaar eerder. Daar moeten afschrijvingen en interestkosten nog afgehaald worden.



Compagnie des Alpes exploiteert ook meerdere skigebieden. Die deden het relatief beter dan de pretparken, omdat ze minder last hadden van het coronavirus.



Pijnlijk

Wat de resultaten extra pijnlijk maakt, is dat de Franse groep de laatste tijd fors investeert. Parc Astérix opende een nieuw themahotel, het Belgische Bellewaerde presenteerde een nieuwe familieachtbaan en Walibi Holland knapte een bestaand gebied op. Ook voor de komende jaren staan nog belangrijke investeringen op de planning.



Zo wordt in Walibi Belgium gewerkt aan de hoogste en snelste coaster van de Benelux. Het Franse themapark Futuroscope onthulde onlangs een indrukwekkend meerjarenplan ter waarde van 300 miljoen euro. Walibi Holland geeft themagebied Exotic een nieuw uiterlijk.

ZIE OOK: Foto's: Parc Astérix opent indrukwekkend themahotel Les Quais de Lutèce