Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat terug in de tijd met bijzondere retro-collectie

Disneyland Paris grijpt terug naar het verleden. Verschillende souvenirs uit openingsjaar 1992 worden opnieuw op de markt gebracht. De retro-souvenirlijn toont de opvallende oude huisstijl en het oude logo van het Disney-resort, dat toen nog Euro Disney heette.



De felgekleurde collectie bestaat uit een trui, een T-shirt, een mok, een sleutelhanger en een pin. Omdat Disneyland Paris de komende maanden gesloten is vanwege het coronavirus, worden de souvenirs vooralsnog alleen online verkocht.





Fans kunnen daarvoor vanaf dinsdagochtend 8 december terecht in de Franse en Britse versie van de webwinkel shopDisney. De producten worden wel bezorgd in Belgiƫ, maar vooralsnog niet in Nederland.



XXXL

De trui, beschikbaar in de maten XS tot XXXL, kost 39,90 euro. Het T-shirt, met dezelfde maten, wordt voor 22,99 euro verkocht. Voor een Euro Disney-mok vraagt men 10,99 euro. De sleutelhanger kost 5,99 euro, de pin 7 euro.





