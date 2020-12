Het Spoorwegmuseum

Video: Spoorwegmuseum vernieuwt darkride Stalen Monsters

In Het Spoorwegmuseum is vandaag de darkride Stalen Monsters heropend na een grote opknapbeurt. De vijftien jaar oude attractie was afgelopen maand dicht voor werkzaamheden. In samenwerking met leverancier Lagotronics Projects uit Venlo werd de volledige technische installatie vernieuwd.



Er kwam een nieuw lichtplan met led-spots, waardoor de decors beter uitgelicht kunnen worden. "Details die eerder niet zichtbaar waren, komen nu wel naar voren", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Ook sommige scènes zijn aangepast. Zo verschenen er op enkele zwarte wanden afbeeldingen van treinen, die voor meer diepgang moeten zorgen. Verder wordt er nu op veel plekken gebruikgemaakt van videoprojecties.





De ingang van Stalen Monsters werd opnieuw ontworpen, met een nieuw logo. "Omdat de attractie helemaal achteraan een hal ligt, was hij niet altijd goed zichtbaar voor de bezoekers", weet de voorlichter. Een nieuw entreebord moet daar verandering in brengen.



Interactief

De belangrijkste wijziging is het aanpassen van de verhaallijn. In het verleden maakten bezoekers in de wachtruimte kennis met een opa die zijn kleinzoon vertelde over zijn carrière bij de spoorwegen. "Dat werd eigenlijk niet begrepen", zegt de woordvoerder. "De link met de daadwerkelijke attractie ontbrak." Nu is de wachtrij interactief gemaakt, met behulp van een tweetalige quiz over spoorberoepen. In een aparte voorshow maken bezoekers een reis terug in de tijd.



De laatste scène van de darkride is ook aangepast. Voorheen stonden daar enkele poppen die een jubileum bij de spoorwegen vierden. Nu is de ruimte vormgegeven als een kantine van spoorpersoneel, met op de achtergrond afbeeldingen van verschillende beroepen door de jaren heen. "Zo maken we het verhaal weer rond."

