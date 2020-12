Walibi Holland

Verrassing: abonnementhouders Walibi Holland krijgen geld terug

Walibi Holland verrast abonnementhouders met een extra financiële compensatie. Omdat het pretpark een raar seizoen achter de rug heeft, waarin de Halloween Fright Nights geannuleerd moesten worden, krijgen abonnees een deel van hun aankoopbedrag terug. Dat heeft Walibi vandaag bekendgemaakt.



"Wij waarderen jou als abonnementhouder van Walibi Holland en zijn blij dat je regelmatig naar het park komt", staat in een mail die verstuurd is aan abonnees. "Nu is het natuurlijk een gek seizoen geweest en heb je niet zo vaak van het park kunnen genieten als je had gewild."





Daarom ontvangen abonnementhouders 20 procent van het oorspronkelijke aankoopbedrag terug. Die financiële bijdrage komt bovenop de 20 procent die Walibi afgelopen voorjaar al teruggaf, omdat het park vanwege corona toen later openging dan gepland.



Voorverkoop

De compensatie bedraagt 16,50 euro bij een regulier abonnement, of 14,50 euro als de jaarkaart met korting is gekocht in de voorverkoop. Bij een Friends Pass gaat het om 14,50 euro of 12,50 euro per persoon. Het bedrag wordt automatisch teruggestort op het rekeningnummer waarmee de Walibi-pas online is aangeschaft.



Wie een abonnement in het park heeft gekocht, krijgt een extra mail met het verzoek om betaalgegevens door te geven. "We doen onze uiterste best om het bedrag voor 1 januari 2021 terug te storten op het bij ons bekende rekeningnummer", aldus Walibi. Parkeerabonnementen worden niet gecompenseerd. Tijdens de halloweenperiode was parkeren gratis.

