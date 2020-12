Plopsaland De Panne

Sinterklaasshow Plopsaland bezwijkt onder populariteit

Technische problemen hebben ervoor gezorgd dat De Grote Sinterklaasshow van Studio 100, opgenomen in Plopsaland De Panne, vandaag niet voor iedereen goed te volgen was. De Belgische telecomprovider Proximus zou voor een gratis livestream zorgen, maar de servers bleken niet bestand tegen de enorme belangstelling.



Door de populariteit was de uitzending voor veel kijkers niet te zien. Dat zorgde voor een hoop klachten op social media. Sommige ouders lieten weten dat hun kinderen ontroostbaar waren. Proximus en Studio 100 hebben hun excuses aangeboden voor het ongemak.





"Jullie waren met zo veel aan het kijken naar De Grote Sinterklaasshow dat wij technische storingen hebben ondervonden", aldus de provider. "Onze oprechte excuses", vult het Vlaamse productiebedrijf aan. De show begon om 11.00 uur. Wie problemen had met de stream, werd verwezen naar de herhaling met gebarentolk om 16.30 uur.



Sportpaleis

De Grote Sinterklaasshow wordt normaal gesproken jaarlijks opgevoerd in het Antwerps Sportpaleis. Door het coronavirus was het niet mogelijk om de reeks theatervoorstellingen door te laten gaan. Daarom werd voor één keer gekozen voor een digitale versie.



Daarin kreeg Sinterklaas gezelschap van Samson & Marie, Piet Piraat, Kabouter Plop, Bumba, Mega Mindy, Nachtwacht en K3. Als opnamelocatie werd gekozen voor het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne, dat momenteel leeg staat. Op die manier was de uitzending tegelijkertijd een uitgebreide reclamespot voor het hotel.



Terugkijken

De tv-show is 36 uur lang gratis terug te kijken via de website van Proximus.

















































