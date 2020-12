Attractiepark Toverland

Bijzondere combinatie in Toverland: friet met rode kool

Wie tijdens een dagje pretpark een keer wat anders wil proberen dan een frietje met mayonaise, kan deze winter terecht in Toverland. Daar wordt in de winterperiode een nieuwe lekkernij verkocht: friet met rode kool.



Het winterse gerecht bevat ook stoofvlees en truffelmayonaise. De specialiteit staat voor 6,50 euro op de menukaart van Waldstube, het centraal gelegen horecapunt in het overdekte Duitse themagebied Wunderwald.





Het nuttigen van de maaltijd kan niet aan een tafeltje. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle terrassen in parkdeel Wunderwald weggehaald. Her en der staan wel enkele losse bankjes.



Kerstvakantie

In Toverland vinden tot en met zondag 3 januari de Magische Winterweken plaats. Een deel van het Noord-Limburgse attractiepark gaat open in de weekenden en tijdens de volledige kerstvakantie. De gebieden Port Laguna, Magische Vallei en Avalon blijven dicht.





