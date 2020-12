Plopsaqua Landen-Hannuit

Foto's: nieuw Plopsaqua-zwemparadijs klaar voor de opening

Het gloednieuwe zwemparadijs Plopsaqua Landen-Hannuit, gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, is klaar om bezoekers te ontvangen. Dat blijkt uit een uitgebreide fotoreportage. Het 25 miljoen euro kostende complex werd grotendeels gedecoreerd in de stijl van Studio 100-figuurtje Maya de Bij.



Plopsaqua Landen-Hannuit bestaat uit drie grote glijbanen, een golfslagbad, een stroomversnelling, bubbelbaden, een buitenzwembad, een peuterbad rond clown Bumba, een waterspeelplaats, een ligweide en een sauna. Het waterpark heeft een oppervlakte van 4800 vierkante meter.





ZIE OOK: Bouw van nieuw waterpark Plopsa kan doorgaan ondanks corona



De opening had eigenlijk begin december moeten plaatsvinden. Omdat recreatieve zwembaden in België voorlopig gesloten moeten blijven, is vanaf vrijdag 11 december alleen het 25-meterbad toegankelijk. Tickets voor buurtbewoners kosten tijdelijk 3 euro. De rest van het zwembad volgt later. Voor een parkeerplek vraagt Plopsa 10 euro.



Gelijkenissen

Plopsaqua Landen-Hannuit is de tweede vestiging van Plopsaqua. De eerste, die in het teken staat van Wickie de Viking, opende in 2015 bij pretpark Plopsaland De Panne. Er zijn veel gelijkenissen. Zo komen de glijbanen Sky Drop, Disco Slide en De Glijdende Banden nagenoeg overeen met de gelijknamige banen in De Panne. Ook is er - net als in De Panne - een golfslagbad met een regenmachine erboven en een wildwaterbaan ernaast.



De nieuwe Plopsaqua-vestiging vervangt het huidige stedelijke zwembad van de stad Landen. Ter introductie krijgen alle leerlingen van het basisonderwijs een gratis Plopsaqua-jaarabonnement van het stadsbestuur. Op dit moment heeft de Plopsa Group nog plannen voor de bouw van een Plopsa-zwembad in Mechelen.





























































































ZIE OOK: Foto's: binnenkijken in gloednieuw Plopsa Hotel van 25 miljoen euro