Gardaland komt met hotelkamers voor honden

Toeristen die graag vakantie vieren met hun hond, kunnen vanaf volgend jaar terecht in Gardaland. Het Italiaanse pretpark gaat hotelkamers aanbieden waarin gasten een viervoeter van maximaal 30 kilo mogen meenemen. Ze betalen daarvoor een toeslag van 50 euro per verblijf. Dat is inclusief eindschoonmaak.



De drie hotels van het park, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel en Gardaland Magic Hotel, bieden straks in totaal 36 hondvriendelijke kamers aan. Gasten vinden er een eet- en drinkbak, een bench waarin het dier de nacht door kan brengen en doekjes om de poten schoon te maken. Op de deur van de kamer komt een speciaal label te hangen.





De viervoeters worden behandeld als volwaardige gasten. Ze krijgen tijdens het inchecken een welkomstkoekje aangeboden en hun baasjes moeten een internationaal dierenpaspoort overleggen. Daarnaast komt er een speelweide waar de beesten hun energie kwijt kunnen.



Happy hour

Gardaland denkt ook aan de inwendige hond. In de restaurants komen speciale tafels die geschikt zijn voor mens en dier. Op het hondenmenu staan verschillende lekkernijen. Tijdens happy hour in de Wonder Bar is er ook een 'Dog Bar'.



"Kleine honden waren al welkom in het pretpark zelf", zegt Gardaland-directeur Aldo Maria Vigevani. "Met dit nieuwe project willen we voldoen aan de behoeften van onze vele gasten die hun vakantie samen met hun trouwe metgezellen willen doorbrengen."

