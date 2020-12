Lightwater Valley

Engels pretpark krijgt 400.000 euro boete na achtbaanongeluk

Het Engelse pretpark Lightwater Valley heeft een boete gekregen van omgerekend bijna 400.000 euro. De aanleiding is een ernstig achtbaanongeluk. Een 6-jarige jongen raakte in mei 2019 gewond toen hij uit de spinning coaster The Twister viel.



De jongen zat samen met zijn moeder in de achtbaan toen hij onder de beugel doorglipte. Medewerkers hadden niet verteld dat ze ook de extra veiligheidsriemen om moesten doen.





Lightwater Valley heeft daarmee de gezondheids- en veiligheidswet overtreden, oordeelde de rechter. Het personeel was onvoldoende op de hoogte van de regels en de riemen werden niet goed gebruikt. Het park heeft schuld bekend.



Ziekenhuis

De jongen viel tijdens het ongeluk twee tot drie meter naar beneden en liep ernstige verwondingen op aan zijn hoofd. Hij moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht.



Vlak na de opening in 2001 gebeurde er ook al een ongeluk met The Twister. Een 20-jarige vrouw kwam destijds om het leven toen twee karretjes op elkaar botsten. De achtbaan is inmiddels uit het park verwijderd. Een Britse kermisexploitaint nam de coaster over.

