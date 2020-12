Efteling

Efteling vraagt bezoekers om 'lief en tolerant' te zijn

Nieuwe stickers in de Efteling moeten ervoor zorgen dat men zich beter gaat gedragen. Het attractiepark kwam de laatste tijd meermaals in het nieuws omdat bezoekers zich niet aan de coronaregels bleken te houden. Nu zijn in verschillende wachtrijen stickers verschenen met het verzoek om "lief en tolerant" te zijn.



De plakkaten zijn vormgegeven als de toverspiegel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje, met aan de onderkant een hartje. Er bestaan meerdere varianten met verschillende spreuken. "Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand... Samen lief en tolerant!", valt er bijvoorbeeld te lezen. "Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand... Wees de liefste van het land!", luidt een andere tekst.





Voor buitenlandse gasten zijn er stickers met "Mirror, mirror, on the wall... Keep your distance to them all" en "Mirror, mirror, on the wall... Be nice and cordial". Verder dragen medewerkers tegenwoordig buttons met de tekst "Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand... Houd jij ook 1,5 meter afstand?". Die spreuk staat tijdens de Winter Efteling ook op de parkplattegrond.



Geschrapt

De Efteling blijft extra maatregelen doorvoeren om de drukte in het park in goede banen te leiden. Zo werden entertainmentacts onlangs geschrapt en gaan kampvuren voortaan niet aan op drukke dagen. Het verder verlagen van het maximale bezoekersaantal - sinds afgelopen zomer ruim 15.000 bezoekers per dag - vindt de Efteling nog niet nodig.





