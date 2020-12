Efteling

Efteling neemt extra maatregelen: alle kampvuren blijven uit

De Winter Efteling wordt een stuk minder warm. Om groepsvorming te voorkomen, blijven alle kampvuren in het attractiepark voortaan uit op drukke dagen. Vandaag kunnen bezoekers zichzelf bijvoorbeeld nergens opwarmen bij een vuurtje, bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings.



"Op dagen met hogere bezoekersaantallen, zoals dit weekend in verband met de ANWB-ledendagen, steken we geen enkel kampvuur aan en zetten we minder entertainment in", zegt ze. Eerder werden de bankjes bij de vuren al weggehaald.





Eén van de kampvuren in het park, die op het Ton van de Venplein bij Droomvlucht en Villa Volta, is zelfs helemaal verwijderd. Er staan nog vuurkorven op de Warme Winter Weide, het Anton Pieckplein, het plein bij de Halve Maen in Ruigrijk en het plein voor Max & Moritz. Die gaan alleen nog aan op rustige momenten, bijvoorbeeld doordeweekse dagen buiten de kerstvakantie.



Doorstroming

Afgelopen week werd al bekend dat de Efteling stopt met het inzetten van muzikaal entertainment. Ook dat moet groepsvorming in coronatijd tegengaan. "Zo stimuleren we de doorstroming", aldus de woordvoerster. "We willen een veilig dagje uit kunnen blijven bieden. Daarom nemen we extra maatregelen."



Kampvuren en entertainment hadden juist de belangrijkste pijlers van de Winter Efteling moeten worden. "Je warmt op met een heerlijke winterse warme drank bij een van de Vreugdevuren en geniet van elkaar", zo luidt de officiële promotietekst. "Met het gezellige en vrolijke entertainment wordt de sfeer alleen nog maar beter."

