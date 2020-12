Disneyland Paris

Disneyland Paris opent souvenirwinkel in Disney Village

Een klein deel van Disneyland Paris gaat vandaag weer open. Hoewel de Disney-parken nog tot in februari gesloten zullen blijven, kunnen Franse Disney-fans de komende weken wel terecht in World of Disney, de grote winkel in het vrij toegankelijke uitgaansgebied Disney Village.



De souvenirwinkel is tot en met woensdag 23 december dagelijks toegankelijk van 14.00 tot 20.00 uur, zodat omwonenden er kerstaankopen kunnen doen. "Je vindt er meer dan drieduizend Disney-, Pixar-, Marvel- en Star Wars-producten, inclusief merchandise die exclusief is voor Disneyland Paris", laat Disney weten.





Een deel van de collectie - speelgoed en kostuums - wordt verkocht met 30 procent korting. Wie geen zin heeft om zelf de schappen af te struinen, kan ook eerst een bestelling plaatsen op de website store.disneylandparis.com. Vervolgens kunnen de artikelen in de winkel betaald en opgehaald worden.



Bioscoop

Ook enkele kerstkraampjes in Disney Village gaan open. Daar worden onder meer kaarsen en lekkernijen verkocht. Parkeren kan in de parkeergarage van Indigo, gelegen aan de rand van Disney Village. Het eerste uur is gratis bij een aankoop in World of Disney. De Gaumont-bioscoop heropent op 15 december.



Het is niet de bedoeling dat Nederlandse en Belgische Disney-fans een kijkje komen nemen. Frankrijk heeft de grenzen gesloten voor alle niet-noodzakelijke reizen. Fransen die hun huis willen verlaten, moeten altijd een formulier bij zich hebben waarin ze verklaren dat ze geen coronasymptomen vertonen.





