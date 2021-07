Nieuws

Expositie met Lego-dino's in Utrecht: de Dino Fabriek

In Utrecht is deze zomer een expositie te bezoeken met tientallen dinosaurussen gemaakt van honderdduizenden Lego-steentjes. De Dino Fabriek bestaat uit zestig bouwwerken van in totaal twee miljoen blokjes.



Zo is er een 2 meter hoge Velociraptor van 46.284 steentjes en een 5 meter lange Triceratops van 157.549 steentjes. Kinderen kunnen meedoen met een interactieve tocht. Het is voor het eerst dat de Lego-dino's in de Benelux staan.

Daarnaast is er een theaterstuk dat geproduceerd werd in samenwerking met Van Hoorne Entertainment. Hoofdpersonage is Professor Diffeloor, die al zijn hele leven bezig is om dino's te laten terugkeren op aarde. Al zijn verzamelde kennis is te vinden in de fabriek.



Industrieel

De Dino Fabriek bevindt zich in een voormalige veevoederfabriek die werd omgebouwd tot een industriële evenementenlocatie. Het evenement duurt van maandag 12 juli tot en met zondag 29 augustus. Tickets kosten 17,50 euro. Parkeren is gratis.