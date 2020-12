Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands laat bezoekers dieren adopteren

Wie Wildlands Adventure Zoo Emmen een warm hart toedraagt, kan de dierentuin nu een extra duwtje in de rug geven. Fans krijgen de kans om een dier uit het park te adopteren. Zo'n financiële bijdrage is voor Wildlands meer dan welkom in coronatijd.



De adoptie - voor een periode van één jaar - is puur symbolisch. Wie een dier adopteert, ontvangt een speciaal certificaat. Het selecteren van één van de zestien beschikbare diersoorten kan op de website van het park. Er zijn drie pakketten beschikbaar, met verschillende prijsklassen: 72 euro, 180 euro en 480 euro.





Van de inkomsten wordt 50 procent besteed aan de verzorging van dieren in Wildlands. De andere helft gaat naar goede doelen die zich inzetten voor bedreigde diersoorten. Daarvoor werkt het park samen met Save the Rhino, Polar Bears International en Proyecto Washu.



Dwergotter

Drie bekende Drentenaren zijn het gezicht van de adoptiecampagne. Daarvoor heeft Wildlands gedeputeerde Cees Bijl, 3FM-dj Jorien Renkema en FC Emmen-voetballer Keziah Veendorp weten te strikken. Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen ontving vandaag het eerste adoptiecertificaat uit handen van Wildlands-directeur Erik van Engelen. Otter adopteerde - heel toepasselijk - een dwergotter.



Steeds meer dierenparken in Nederland komen met initiatieven om extra inkomsten te generen in coronatijd. Zo organiseert Blijdorp een loterij en lanceerde Artis een eigen webshop.

