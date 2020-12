Efteling

Efteling-bezoeker naar het ziekenhuis na val in Fata Morgana

In de Efteling is donderdagmiddag een 50-jarige vrouw uit Breda gewond geraakt. Ze kwam ten val in het instapstation van de attractie Fata Morgana. Het slachtoffer moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze heeft "een zware kneuzing en schade aan de knieband", vertelt ze aan Looopings.



Het ongeluk vond plaats op de draaischijf van de attractie, waar bezoekers in de bootjes stappen. De vrouw is afhankelijk van een scootmobiel. "Normaal gesproken mag je op de draaischijf bij Fata Morgana rijden, zodat je niet ver hoeft te lopen", zegt ze.





"Vanwege COVID-19 mag dat nu niet. Toen ik op de draaischijf stapte en wilde lopen, schoot mijn knie weg en viel ik plat voorover op die knie. Ik wist onmiddellijk dat het fout was. Ik heb altijd pijn, maar dit was een verschrikking."



Lief

Efteling-medewerkers reageerden volgens de vrouw erg lief. "Ze deden wat ze mochten in coronatijd. Ze probeerden mij rustig te houden en bleven tegen me praten. Alle lof voor hen, ze hebben super gehandeld."



Na het incident werd Fata Morgana tijdelijk gesloten. Met de attractie is technisch niets mis, weet een Efteling-voorlichtster. In de darkride uit 1986 maken bezoekers een vaartocht langs verschillende oosterse scènes.

