Movie Park Germany

Dit is het thema van de nieuwe achtbaan in Movie Park Germany

De nieuwe achtbaan van Movie Park Germany staat helemaal in het teken van Hollywood. Het Duitse pretpark opent in 2021 een multi dimension coaster met de naam Movie Park Studios. Bezoekers krijgen een spectaculaire rondleiding langs verschillende filmstudio's.



"Dankzij de mix van achtbaan en thema beleven passagiers niet alleen de actie van een blockbuster, maar worden ze helemaal in de filmwereld gezogen voor hun eigen Hollywood-verhaal", staat in een persbericht. "Het is een eerbetoon aan het verleden en tegelijkertijd een stap in de toekomst", zegt algemeen directeur Thorsten Backhaus.





ZIE OOK: Movie Park Germany onthult nieuwe attractie: multi dimension coaster



Aan het project werken verschillende Nederlandse partijen mee, zoals ontwerpbedrijf Leisure Expert Group, decoratiefirma P&P Projects en projectmanager Wiebe Damstra. De achtbaan zelf komt van de gerenommeerde leverancier Intamin uit Liechtenstein. Voor de muziek schakelde Movie Park huisleverancier IMAscore in. Er wordt gebruikgemaakt van het Budapest Philharmonic Orchestra en een veertigkoppig koor.



Studiopoort

De blikvanger van Movie Park Studios wordt een enorme studiopoort, gebaseerd op de beroemde filmstudio's in Los Angeles. Na de wachtrij en een voorshow volgt een station in art-deco-stijl. Daar begint een rit langs twaalf verschillende scènes, gebaseerd op de filmwereld.



De maximumsnelheid van de familieachtbaan bedraagt 60 kilometer per uur. Movie Park Studios bevat veel knipogen naar het verleden, belooft creatief en commercieel directeur Manuel Prossotowicz. Zo worden er elementen gebruikt uit verdwenen attracties als Cop Car Chase (eerder Lethal Weapon Pursuit), Movie Magic en Gremlins Invasion. Prossotowicz: "Fans die ons al langer kennen, kunnen zich verheugen op heel wat historische verwijzingen."



Ice Age Adventure

De attractie wordt gebouwd in een enorme hal van 3800 vierkante meter. Daar waren eerder de darkrides Looney Tunes Adventure en Ice Age Adventure te vinden, net als spookhuis Wrong Turn. Een video laat zien dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de decors van de nieuwe achtbaan. De eerste baandelen zijn al geplaatst.

ZIE OOK: Movie Park Germany opent nieuwe attractie van fabrikant Intamin in 2021