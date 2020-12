Efteling

Efteling-ontwerper Sander de Bruijn in jury kerstdorpshow

Sander de Bruijn, de hoofdontwerper van de Efteling, gaat in een tv-programma kerstdorpjes beoordelen. Hij is één van de juryleden van de tv-show Merry Little Christmas, waarin zestien kandidaten proberen om het mooiste kerstdorp te bouwen. De opnames vonden plaats in de Efteling.



De Bruijn ontwierp iconische Efteling-attracties als Raveleijn, Baron 1898 en Symbolica. Verder bestaat de jury uit Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver en kerstdorpkenner Stuart Bolk. De presentatie is in handen van Robert ten Brink. Hij vervangt Martijn Krabbé, die positief getest werd op corona.





Aan het programma doen acht kerstdorpbouwers en acht miniatuurbouwers mee. Zij worden aan elkaar gekoppeld, zodat er acht teams ontstaan. Het winnende duo gaat naar huis met 10.000 euro. Merry Little Christmas is op woensdag 16 en woensdag 23 december om 20.30 uur te zien op RTL 4.



Sprookjeshuisjes

De Efteling speelt zelf een belangrijke rol in de wereld van kerstdorpen. In samenwerking met de firma Luville worden er jaarlijks enkele Efteling-miniaturen uitgebracht. Wie 's winters een tuincentrum binnenloopt, kan haast niet om de Efteling-attracties en -sprookjeshuisjes heen.

