Europa-Park

Kerstbomen uit Europa-Park staan te koop

Nu het kerstseizoen van Europa-Park niet doorgaat, worden de kerstbomen uit het Duitse attractiepark verkocht. Fans kunnen een originele Europa-Park-kerstboom in huis halen. Het pretpark heeft een groot aantal dennenbomen achtergelaten bij boomkwekerij Palmen-Oase in de stad Herbolzheim.



Het bedrijf ligt op zo'n tien minuten rijden van het park. "Voor slechts 14,95 euro bieden wij een nordmannspar aan, ofwel een stukje wintermagie uit Europa-Park", meldt Palmen-Oase op Facebook. "Ze zijn er in het groen of al wit gespoten, tot een hoogte van 5 meter."





Europa-Park pakt jaarlijks flink uit tijdens het kerstperiode. Er worden doorgaans zo'n drieduizend kerstbomen gebruikt. Dit jaar heeft de Duitse overheid een streep gezet door alle kerstactiviteiten in pretparken en dierentuinen. De parken zijn sinds 2 november dicht vanwege het coronavirus. Dat blijft in ieder geval zo tot en met 10 januari.









