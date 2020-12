Nieuws

Geen kerstvakantie in Duitse pretparken: lockdown verlengd tot 11 januari

De pretparken in Duitsland gaan deze winter waarschijnlijk niet meer open. Bondskanselier Angela Merkel heeft woensdagavond bekendgemaakt dat de huidige lockdown nog zeker tot en met zondag 10 januari 2021 van kracht blijft. Tot nu toe werd gesproken over 20 december als einddatum.



Parken als Europa-Park, Phantasialand en Holiday Park moeten de lucratieve kerstvakantie - van 19 december tot en met 3 januari - dus volledig missen. "In principe blijft de toestand zoals hij nu is", zei Merkel. Volgens haar geven de huidige coronacijfers, met een hoop dodelijke slachtoffers per dag, nog geen reden tot versoepelingen.





ZIE OOK: Phantasialand stopt kaartverkoop voor kerstvakantie



Het winterseizoen van Europa-Park zou tot en met 10 januari duren. Holiday Park had de hoop alleen nog gevestigd op de kerstvakantie. Phantasialand was van plan om tot en met 24 januari open te blijven. Het park voelde de bui al hangen en had de ticketverkoop voor december uit voorzorg stopgezet.



Nederland

Momenteel is Nederland één van de weinige landen in West-Europa waar de attractie- en dierenparken gewoon open mogen, ondanks de tweede coronagolf. Frankrijk en België besloten eerder al dat pretparken en dierentuinen in de kerstvakantie dicht moeten blijven.

ZIE OOK: Disneyland Paris gaat dit jaar niet meer open: kerstseizoen geschrapt