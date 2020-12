Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo verkoopt lichtsculpturen van lichtfestival

Tientallen lichtsculpturen uit Burgers' Zoo worden verkocht. De dierentuin organiseerde jarenlang een lichtfestival in de voorjaarsvakantie: Burgers' Light. Nu het evenement is vervangen, kunnen fans de lichtkunstwerken in huis halen. Ze worden geveild door BVA Auctions.



Er worden lichtarmaturen aangeboden in de vorm van onder andere zeesterren, stokstaartjes, tijgers, olifanten, zeehonden, schildpadden, zebra's, pelikanen, pinguïns, flamingo's en aardvarkens.





"We willen onszelf blijven vernieuwen, dus het lichtevenement keert voorlopig niet terug", vertelt een woordvoerder van het Arnhemse dierenpark aan Looopings. "Die lichtobjecten hadden we hier nog staan en we vonden het jammer dat er niks mee gebeurde. Vandaar de veiling."



Mangrovebossen

Hoewel Nederlandse dierentuinen zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, gaan de opbrengsten van de veiling niet naar Burgers' Zoo zelf. "We hebben besloten om de inkomsten te doneren aan een goed doel, namelijk een natuurbeschermingsproject", aldus de voorlichter. Burgers' Zoo steunt de mangrovebossen in Belize.



De online veiling, bestaand uit 73 kavels, loopt nog tot maandag 7 december om 14.00 uur. Volgens de woordvoerder is het belangrijk om te letten op de afmetingen van de objecten. "Ik sprak al iemand die wilde bieden op een giraffenkop voor in de kinderkamer, maar die realiseerde zich niet dat zo'n sculptuur gigantisch kan zijn."

































