Efteling

Aanbieding: middagje Winter Efteling voor 22,50 euro

Wie genoegen neemt met een middagbezoek aan de Winter Efteling, kan ruim 40 procent op de toegangsprijs besparen. In de webwinkels van de regionale kranten Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, BN DeStem en PZC worden tijdelijk Efteling-tickets verkocht voor 22,50 euro.



Die zijn tot en met 31 januari 2021 geldig op doordeweekse dagen vanaf 14.00 uur, met uitzondering van de kerstvakantie. Normaal gesproken kosten entreekaarten voor die periode online 38 euro.





Na het bestellen van de toegangsbewijzen moet er een datum en een tijdslot geselecteerd worden op de website van de Efteling. De Winter Efteling duurt tot en met eind januari. Het park is dagelijks open vanaf 11.00 uur.

