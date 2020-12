Speelgoedmuseum Mechelen

Fabeltjeskrant komt tot leven in Belgisch museum

Wie is opgegroeid met De Fabeltjeskrant, kan vanaf nu zijn of haar hart ophalen in Het Speelgoedmuseum in Mechelen. In het Belgische museum is tot en met 21 februari 2021 een expositie te zien over de beroemde tv-serie. De tijdelijke tentoonstelling bestaat onder meer uit originele poppen.



Daarvoor werkte het museum samen met de Nederlandse verzamelaar Paul van den Heuvel van Stichting MediaDrome. Zijn Fabeltjeskrant-collectie bestaat uit ruim 850 items. Hij had tot 2008 zijn eigen museum in het Gelderse dorp Dieren; TV Toys.





De expositie in Mechelen toont de ontstaansgeschiedenis van De Fabeltjeskrant en de evolutie die het beroemde tv-programma door de jaren heen heeft meegemaakt. Volgens het Speelgoedmuseum gaat het om de grootste Fabeltjeskrant-tentoonstelling ooit.



Uitgesteld

Door het coronavirus moest de opening drie keer uitgesteld worden. Vanaf vandaag kunnen bezoekers de expositie alsnog komen ontdekken. Ze moeten wel vooraf online een ticket voor een specifiek tijdvak kopen.













