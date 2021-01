Efteling

Meubilair uit Efteling Hotel staat te koop

Echte Efteling-meubels in huis halen? Een deel van het meubilair van het Efteling Hotel staat te koop. 98 hotelkamers worden op dit moment voorzien van een nieuw interieur. De oude meubels zijn geschonken aan een kringloopwinkel in Kaatsheuvel.



"We zijn ontzettend blij dat een deel van de overgebleven meubels in onze gemeente kan worden hergebruikt", zegt parkdirecteur Nicole Scheffers daarover. Efteling-fans kunnen nu kaptafels, spiegels, tv's, bijzettafels, lampen, stoelen en poefen in huis halen, afkomstig uit de hotelkamers.





ZIE OOK: Efteling onthult nieuw uiterlijk van 98 hotelkamers



De artikelen worden in sets verkocht, variërend van 65 tot 170 euro. Een reservering plaatsen kan via een formulier op de website van de Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand (KDC).



Opbrengsten

"Toekenning vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de bieding", laat de kringloopwinkel weten. "Let wel op, het aanbod is beperkt." Na het maken van een afspraak kunnen de spullen opgehaald worden in Kaatsheuvel. De opbrengsten gaan naar de voedselbank en andere lokale goede doelen.



De grote renovatie van het Efteling Hotel duurt naar verwachting tot en met zondag 7 maart. Voorlopig blijft de Efteling echter gesloten vanwege de coronamaatregelen. Alleen vakantiepark Bosrijk is momenteel toegankelijk.





ZIE OOK: Efteling investeerde 58 miljoen euro minder dan gepland in 2020