Artis lanceert eigen webshop met souvenirs

Dierentuin Artis heeft vanaf vandaag een eigen webshop. In de webwinkel, te vinden op webshop.artis.nl, zijn onder meer knuffels, puzzels, magneten en posters verkrijgbaar. Speciaal voor de decembermaand is er een aparte pagina met cadeaus onder de 15 euro, waaronder een Artis-jaarkalender.



Momenteel kunnen producten alleen binnen Nederland bezorgd worden. Artis streeft ernaar om elke bestelling binnen drie werkdagen af te leveren. Het park rekent 4,95 euro voor de verzend- en administratiekosten.





De Amsterdamse dierentuin benadrukt dat alle artikelen in de online winkel zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd worden. "Zo zijn bijvoorbeeld alle knuffels voorzien van een vulling bestaande uit enkel gerecycled materiaal en zijn de rugzakken en paraplu's gemaakt van gerecyclede petflessen", staat in een persbericht.



Verlies

Artis kan de extra inkomsten momenteel goed gebruiken. Door de coronacrisis lijdt het dierenpark een miljoenenverlies. Enkele tientallen medewerkers worden ontslagen. Geplande investeringen gaan voorlopig niet door.

