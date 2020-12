Disneyland Paris

Video: dj Lost Frequencies geeft optreden in gesloten Disneyland Paris

Disneyland Paris blijft nog twee maanden gesloten vanwege de coronacrisis, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt in de Disney-parken. Zaterdagavond vond in het Disneyland Park een groot kerstconcert plaats, met onder andere de bekende Belgische dj Lost Frequencies.



Het evenement, dat live te volgen was op Facebook en YouTube, werd georganiseerd in samenwerking met radiozender Virgin Radio. Lost Frequencies had eigenlijk afgelopen zomer moeten optreden tijdens dancefestival Electroland in Disneyland Paris. Vanwege corona ging dat niet door.





ZIE OOK: Disneyland Paris gaat dit jaar niet meer open: kerstseizoen geschrapt



Dankzij het virtuele kerstconcert kreeg de dj, die in het dagelijks leven Felix De Laet heet, een herkansing. In de livestream bracht hij zijn grootste hits ten gehore vanaf een podium voor het kasteel van Doornroosje. Op de achtergrond waren videoprojecties en fonteinen zichtbaar.



Theekopjes

Ook Franse artiesten als Julien Doré, Louane, Vianney Bureau en Jérémy Frérot kwamen voorbij tijdens de bijna twee uur durende uitzending. Zij traden op in Videopolis, het theater bij restaurant Café Hyperion. Er werd ook gezongen tussen de theekopjes van Mad Hatter's Tea Cups. Verder lieten enkele Disney-figuren zich zien. Het Franse dj-duo Ofenbach sloot de show af.

ZIE OOK: Meidengroep OG3NE geeft drie optredens in de Efteling