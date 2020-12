Efteling

Efteling gaat nieuwe bioscoopfilm vertonen in Fabula-zaal

De nieuwe bioscoopfilm De Expeditie van Familie Vos, die over twee weken in première gaat, wordt ook vertoond in de Efteling. Op vrijdag 11 december vindt er een speciale voorpremière plaats in de filmzaal van de 4D-attractie Fabula. De film werd opgenomen in de Efteling.



Het verhaal gaat over een 11-jarige jongen die ontdekt dat zijn overleden opa een puzzeltocht voor hem heeft achtergelaten in de Efteling. Tijdens de zoektocht naar een kostbaar sprookjesboek wordt hij dwarsgezeten door een mysterieus figuur. De opnames vonden plaats in januari en februari van dit jaar.





De Expeditie van Familie Vos draait vanaf woensdag 16 december in de Nederlandse bioscopen. Wie bij de voorpremière in de Fabula-zaal aanwezig wil zijn, kan meedoen met een prijsvraag op de socialmedia-kanalen van de Efteling.





