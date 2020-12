Ouwehands Dierenpark Rhenen

700.000 mensen zien kerstspecial Ouwehands Dierenpark

De kerstspecial van tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin, opgenomen in Ouwehands Dierenpark, heeft op tweede kerstdag iets meer dan 700.000 kijkers weten te boeien. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De speciale kerstaflevering stond volledig in het teken van reuzenpandajong Fan Xing.



De panda werd op 1 mei van dit jaar geboren. Sinds eind november kunnen bezoekers van Ouwehands Dierenpark het dier met eigen ogen bekijken. Het drie kwartier durende tv-programma laat zien hoe moeizaam de bevruchting verliep en wat er in de zes maanden erna allemaal gebeurd is.





ZIE OOK: Bezoekers Ouwehands Dierenpark staan in de rij om pandajong te zien



Zo brengen de makers uitgebreid in beeld hoe het jong leert klimmen én vallen. Het Echte Leven in de Dierentuin wordt geproduceerd door I Care Producties, in opdracht van omroep NTR. De vertelstem is die van acteur Jacob Derwig.



Miljoen

Op NPO Start is de uitzending gratis terug te kijken. Het tweede seizoen van de dierentuinserie werd afgelopen zomer vertoond op NPO 1. Toen was de show wekelijks goed ruim één miljoen kijkers.

ZIE OOK: Ouwehands Dierenpark heeft goud in handen met tv-serie