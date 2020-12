Efteling

Efteling breekt met traditie: dit jaar geen fotoboekje uitgebracht

De Efteling brengt in 2020 voor het eerst in bijna tien jaar geen nieuw fotoboekje uit. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Het attractiepark verkoopt al sinds 1972 speciale souvenirboekjes met daarin foto's van de belangrijkste Efteling-attracties en -sprookjes. Vanwege de coronacrisis is besloten om dit jaar geen nieuw exemplaar te maken.



Daarom worden er in het park nog steeds fotoboekjes verkocht uit 2019, waar bijvoorbeeld de Bob en PandaDroom nog in staan. Die attracties zijn al meer dan een jaar verdwenen. De laatste toevoegingen aan het park - De Zes Zwanen, Fabula en Max & Moritz - ontbreken.





ZIE OOK: Wintereditie van Efteling-tijdschrift wegbezuinigd



"Door de maatregelen kan de Efteling minder bezoekers verwelkomen, waardoor er ook minder boekjes worden verkocht", vertelt de voorlichter. "Daarom hebben we ervoor gekozen om de resterende voorraad op te maken." Of er in 2021 wel weer een nieuw boekje komt, is nog niet duidelijk.



Elfje

Er bestaan op dit moment 43 verschillende Efteling-souvenirboekjes. Het exemplaar uit 2019, met op de voorkant een elfje van De Indische Waterlelies, telt zestig pagina's en ruim honderd foto's. De Efteling vraagt er 3,50 euro voor.

ZIE OOK: Video: Efteling-attractie Polka Marina voor het laatst geopend