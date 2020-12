Nieuws

Engelse pretparken mondjesmaat weer open

Nu de nationale lockdown in Engeland is opgeheven, mogen de pretparken stap voor stap weer bezoekers ontvangen. Het landelijke beleid wordt vervangen door regionale beperkingen, waarbij gewerkt wordt met drie verschillende risiconiveaus. Attractie- en dierenparken mogen in ieder geval open. Welke attracties ze kunnen aanbieden, hangt af van het niveau in de regio.



Zo geldt voor niveau één en twee dat musea en pretparken uiterlijk om 23.00 uur moeten sluiten. Ligt een attractiepark of dierentuin in een gebied met niveau drie, dan moeten alle overdekte attracties en verblijven dicht blijven. Toiletten en winkels zijn wel toegankelijk, restaurants niet.





Alton Towers - het grootste pretpark van Groot-Brittannië - opent op verschillende dagen in december en januari de attracties in kindergebied CBeebies Land, plus achtbaan Spinball Whizzer. Verder is er kerstentertainment en kunnen bezoekers een speciale avondwandeling maken, de Garden Lights Walk. Overnachten mag voorlopig niet.



Darkride

In Legoland Windsor gaan ook enkele overdekte attracties open, waaronder darkride Lego Ninjago The Ride en madhouse Haunted House Monster Party. Bovendien kunnen bezoekers kijken naar een nieuw vijftien minuten durend kerstspektakel, de Holiday Harbour Lights Show.



Chessington World of Adventures komt eveneens met een speciaal kerstprogramma, waarbij enkele attracties en meerdere dierenblijven toegankelijk zijn. Engelse parken als Thorpe Park en Blackpool Pleasure Beach gaan pas volgend jaar weer open.



Verboden

Reizen vanuit en naar regio's in de zwaarste categorie is verboden. De parken in gebieden met niveau drie melden daarom dat ze alleen mensen verwelkomen uit de directe omgeving. Er wordt echter niet streng op gecontroleerd.

