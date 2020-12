Fabrikanten

Deze Nederlanders werkten aan Super Nintendo World in Universal Studios Japan

Pretparkfans over de hele wereld verheugen zich op de opening van Super Nintendo World in Universal Studios Japan. In het nieuwe themagebied zijn iconische scènes uit de Mario-spellen tot in detail nagebouwd. Wat weinig mensen weten, is dat vier Nederlanders de afgelopen jaren intensief aan het project hebben gewerkt. Dat zijn grafisch ontwerper Jeffrey Steenbergen, 3D-ontwerper Timothy van de Bilt, productieontwerper Raúl Wallaart en IT-specialist Rob Oudendijk. Looopings sprak met hen.



Universal Studios Japan opent Super Nintendo World op 4 februari 2021. Bezoekers stappen letterlijk in de wereld van videogames, met als hoogtepunt de interactieve darkride Mario Kart: Koopa's Challenge. Voor de ontwikkeling van het kleurrijke parkdeel deed Universal Creative - de ontwerp- en ontwikkelingstak van de Universal-parken - een beroep op de vier Nederlanders.





ZIE OOK: Nederlandse leverancier vertelt: wat is het geheim van een goede darkride?







"Het is één van de grotere projecten waar ik aan gewerkt heb", vertelt grafisch ontwerper Jeffrey Steenbergen uit Barendrecht trots. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van borden, posters en logo's. Recentelijk werkte hij ook aan bijvoorbeeld vliegsimulator Voletarium, achtbaan Eurosat en waterwereld Rulantica in Europa-Park.



Aanpassen

Steenbergen werd in 2018 benaderd door Universal. "Een droom die uitkwam, want ik heb vroeger altijd Nintendo-spellen gespeeld." De Nederlander wordt vaak gevraagd voor het maken van ouderwetse, nostalgische illustraties. "Nintendo is natuurlijk iets heel anders. Dat is het leuke van de pretparkwereld: je moet je kunnen aanpassen aan allerlei verschillende stijlen."



Nu Universal Studios de eerste beelden van Super Nintendo World laat zien, gaat het pretparkhart van Steenbergen sneller kloppen. "Het is een extreem moeilijke stijl om over te toveren naar de menselijke realiteit, maar dat is prachtig gelukt. Het voelt echt alsof je in een spel zit. Petje af, om in Mario-termen te blijven."



Complexe technologie

De ontwerper verheugt zich met name op de Mario Kart-attractie waar hij aan gewerkt heeft. De darkride maakt gebruik van geavanceerde augmentedreality-headsets in de vorm van Mario-hoedjes. Er komen ook knoppen in de karretjes. "Het is iets bizars, die complexe technologie, maar het is ze toch gelukt. Ik ben heel erg benieuwd naar de reacties."







3D-ontwerper Timothy van de Bilt uit Dordrecht solliciteerde jaren geleden bij Universal. Hij werd niet aangenomen, maar zijn naam is kennelijk blijven hangen. "Want toen Super Nintendo World ontwikkeld moest worden, kwamen ze bij mij uit", zegt hij. Als onderdeel van het 3D-team was het zijn taak om tekeningen te vertalen in digitale modellen.



Karretjes

"Tekeningen kunnen prachtig zijn, maar vervolgens is de vraag: kan het wel gebouwd worden? Is het constructief in orde, is het niet te zwaar? Staan de decorstukken niet te dicht op de karretjes? Daar houd ik me onder andere mee bezig."



Van de Bilt, die voor het project zes maanden in Japan woonde, is geen onbekende in de pretparkwereld. Hij was bijvoorbeeld ook betrokken bij het ontwerp van De Zes Zwanen in het Sprookjesbos van de Efteling. Is hij onder de indruk van de eerste beelden van het Nintendo-gebied? "Ja, maar ik verheug me nog meer op alles wat we nog níet hebben gezien", lacht hij.



Dubai

Productieontwerper Raúl Wallaart uit Leiden werd al in 2017 onderdeel van het Nintendo-team in Japan. Hij verbleef tweeënhalf jaar in het land, samen met zijn vrouw en twee dochtertjes. "We kwamen net vanuit een ander pretparkavontuur in Dubai, waar ik me onder meer bezighield met attractiepark Motiongate."







De oorspronkelijke ontwerpen voor Super Nintendo World zijn gemaakt door de creatieve afdeling van Universal in Amerika. "Maar in het bouwproces loop je altijd tegen vraagstukken aan. Bijvoorbeeld over gedeeltes die níet op een ontwerp staan, of over materialen die gebruikt moeten worden." Daar was de Nederlander voor nodig.



Goedkeuren

Wallaart had ook te maken met lokale regelgeving. Wat mag bijvoorbeeld wel en niet op het gebied van brandveiligheid? "Alle aanpassingen hebben invloed op de kosten, de planning en het uiteindelijke resultaat." Daarbij werd voortdurend intensief overlegd met Nintendo. De gamegigant moest elke verandering in een ontwerp goedkeuren.



De productieontwerper leefde naar eigen zeggen elke dag in een droom. "Zeker toen de ontwerpen realiteit werden en er enorme fysieke sets gebouwd werden. Bovendien is Japan gewoon een geweldig land om te wonen." Is de Nederlander zelf eigenlijk een fanatiek gamer? "Ik heb vroeger wel Nintendo-games gespeeld, maar voor deze opdracht heb ik toch maar even een Nintendo Switch gekocht met Mario Kart erop."



Vertalen

Rob Oudendijk, die door Universal Studios werd ingeschakeld voor IT-werkzaamheden bij Super Nintendo World, woont in tegenstelling tot de andere heren al jaren in Japan. "Al dertig jaar om precies te zijn, maar mijn Japans is nog steeds niet heel goed", lacht hij. "Gelukkig spreek ik tijdens het werk voornamelijk Engels. En ik heb een Japanse vriendin die dingen kan vertalen."







Universal kwam de Nederlander zo'n acht jaar geleden op het spoor via een hackerscollectief in Tokyo. "Daar was ik de enige die Windows, Macintosh én Linux beheerste. En zo'n persoon zochten ze bij de ontwikkeling van hun nieuwe Harry Potter-gebied." Bij de komst van Super Nintendo World kwam het Japanse pretpark opnieuw bij Oudendijk uit. Hij zette de volledige IT-structuur op voor het creatieve team, dat uit meer dan honderd mensen bestond.



Animaties

"Daarbij was het een groot voordeel dat ik dezelfde software gebruik als de ontwerpers, programma's als Blender en Autodesk 3ds Max. Ik heb jarenlang video's en animaties gemonteerd, dus ik kon softwareproblemen meestal snel oplossen."



Kreeg hij wel wat mee van het Nintendo-project zelf? "Jazeker, ik zag veel. Ik zag waar de ontwerpers mee bezig waren en ze vroegen me om technische tips. Zo was ik indirect betrokken bij het creatieve proces. Dat is geweldig, om creatieve geesten aan het werk te zien."



Reputatie

Is het toeval dat Universal vier Nederlands aan het werk zette voor zo'n belangrijk project? 3D-ontwerper Van de Bilt: "Ik denk het niet. Nederlanders hebben een goede reputatie in de branche. Het is bizar hoeveel Nederlandse partijen betekenen voor de pretparkwereld. Er bestaat zoiets als Nederlandse kwaliteit, dat spreekt internationale bedrijven aan."







Van links naar rechts: Timothy van de Bilt, Raúl Wallaart en Jeffrey Steenbergen.



Door de coronacrisis kunnen Steenbergen, Van de Bilt en Wallaart voorlopig niet naar Japan reizen. De officiële opening in februari zullen ze dus aan zich voorbij moeten laten gaan. Productieontwerper Wallaart: "We zullen het online moeten volgen. Maar zodra de mogelijkheid er is, ga ik ter plekke kijken."

ZIE OOK: 'Gouden trio' uit Nederland ontwerpt achtbanen voor over de hele wereld