Toverland schrapt afdeling evenementen vanwege coronacrisis

Toverland heeft moeten besluiten om de afdeling evenementen te schrappen. Door de coronacrisis worden er nauwelijks meer zakelijke bijeenkomsten en bedrijfsevenementen georganiseerd in het Limburgse attractiepark. De afdeling die daar verantwoordelijk voor was, houdt daarom voorlopig op te bestaan.



"Helaas is de evenementenbranche door COVID-19 tot stilstand gekomen", vertelt een woordvoerster. "Ook de toekomst biedt hierin vooralsnog weinig perspectief voor Toverland Business & Events." Drie medewerkers hebben om die reden afscheid genomen van Toverland.





Een vierde kon overgeplaatst worden naar een andere plek binnen het park. Eventuele resterende werkzaamheden op het gebied van zakelijke evenementen worden de komende tijd overgenomen door andere afdelingen.



André Hazes

Toverland had voor 2020 verschillende grote evenementen gepland, waaronder een YouTube-dag, een muziekfestival met André Hazes en dj La Fuente en een culinaire feestavond met de naam Thrill & Grill. Die moesten allemaal geannuleerd worden.



Eerder dit jaar besloot de Efteling al om de afdeling theater en evenementen te laten verdwijnen, ook in verband met de gevolgen van het coronavirus. Enkele tientallen personeelsleden kwamen op straat te staan.

