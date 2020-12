Duinrell

Duinrell zet vol in op TikTok: 'Ideale manier om fans aan ons te binden'

Duinrell zet TikTok in om een nieuwe doelgroep aan te spreken. De app, die draait om korte verticale filmpjes met muziek, wordt steeds belangrijker voor het Wassenaarse attractiepark. "Het is voor ons de ideale manier om jonge fans op een positieve manier aan ons te binden", vertelt Duinrell-gezicht Eduard Verbaarschot aan Looopings.



TikTok vraagt om een totaal andere benadering dan bijvoorbeeld Instagram of Facebook, weet hij. "De kracht is juist dat onze filmpjes niet commercieel zijn. De boodschap is niet: koop een kaartje. Het gaat om loyaliteit naar de fans, op een grappige, creatieve en uitdagende manier."





De succesvolste TikTok-video's tonen dansjes of komische sketches. Wat de app bijzonder maakt, is dat een algoritme bepaalt welke video's gebruikers op het startscherm te zien krijgen. Dat staat dus los van welke accounts er gevolgd worden. "En gebruikers zijn soms al na een halve seconde verveeld", weet Verbaarschot. "Dan scrollen ze verder. Dat moet je dus voorkomen."



Gok

Hoe doet hij dat? "We zijn heel kritisch. Sommige filmpjes halen het ook niet. Een goede video is vrolijk en sympathiek, met veel beeldwisselingen en het liefst een onverwachte twist." Toch blijft het proces een gok. "Laatst dacht ik: een video waarin ik een achtbaan opmeet met een meetlint, is dat wel leuk genoeg? Maar die is nu 350.000 keer bekeken."



In enkele maanden tijd scoorde Duinrell op TikTok naar 45.000 volgers en 590.000 likes. Op het account zien kijkers niet alleen Verbaarschot ('Ed van Duinrell') aan het werk: ook zijn collega's komen regelmatig voorbij. "Het leeft echt bij hen. Zij vinden het ontzettend leuk om mee te doen."



Sluiting

Sommige parken laten online weinig van zich horen als ze gesloten zijn. Duinrell doet dat anders. "Juist tijdens een sluiting, bijvoorbeeld door corona, is het belangrijk om in beeld te blijven. We willen dat mensen ook in lastige tijden een lach op hun gezicht krijgen." Deze maand gebruikt het park TikTok als een adventskalender: elke dag verschijnt er een nieuwe video.

